Android 10 su Xiaomi Mi 8 in versione Global Stabile (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non potevano andare meglio le cose per lo Xiaomi Mi 8, l'ex top di gamma 2018 che sta ricevendo in queste ore, tra l'altro in versione Globale, l'aggiornamento 11.0.1.0 di MIUI 11, insieme ad Android 10 ed alla patch di sicurezza di dicembre 2019 (la penultima disponibile, che precede solo quella di gennaio 2020, da poco in gioco). Si tratta, come potete immaginare, di un upgrade di un certo peso (1.9GB), che sarebbe meglio scaricare sotto rete Wi-Fi (non poteva essere altrimenti visto il passaggio ad un'altra major-release). Il registro delle modifiche accenna ad un miglioramento generale della sicurezza del sistema operativo, la correzione di due errori che ostacolavano l'apertura della tendina delle notifiche in Second Space (o di lanciarla in determinate situazioni). L'aggiornamento introduce anche l'icona per i pagamenti sicuri, anche se solo per il mercato indiano. Il ... Leggi la notizia su optimaitalia

