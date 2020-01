Alfonso Signorini perde la sfida: il suo GF Vip battuto dalla Rai (Di giovedì 9 gennaio 2020) Note dolenti per Alfonso Signorini all’indomani del suo debutto al Grande Fratello Vip. Secondo il bilancio degli ascolti, il debutto del reality, giunto alla sua quarta stagione, non ha raggiunto le vette di share sperate. battuto inesorabilmente da Mamma Rai, che nemmeno si era impegnata per contrastare la concorrenza in questo mercoledì post vacanze natalizie, il Grande Fratello Vip incassa la sconfitta. Alfonso Signorini battuto dalla Rai Ci eravamo convinti che ci fosse grande attesa per questa nuova edizione del GF Vip. Dopo i primi 3 anni della conduzione di Ilary Blasi, questo 2020 vede Alfonso Signorini, che nelle scorse edizioni ha affiancato la signora Totti, unico timoniere. Ma l’esordio da “solista” per il direttore di Chi non è stato esplosivo. Il suo Grande Fratello Vip ha totalizzato un numero discreto di ascolti. Tuttavia non sufficienti a battere la ... Leggi la notizia su thesocialpost

boobearsbrave : RT @capatesuspigolo: Alfonso Signorini nelle prossime 48 ore mentre vota per far rimanere Serena nella casa #GFVip - GIOURSO : RT @see_lallero: Alfonso Signorini è il primo conduttore che non sta fermo sul punto ma si muove pur di far impazzire Pollacci. #GFvip http… - maxbass82 : RT @fabiogalli61: GF Vip 4, parla Alfonso Signorini: “non ho voluto nel cast gay con paillettes e lustrini, non amo certi stereotipi” https… -