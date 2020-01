Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 09:10 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’iran risponde gli Stati Uniti una pioggia di missili ha colpito nella notte alcune basi americane in Iraq e Iran ha rivendicato l’attacco parlando di almeno 80 vittime è iniziato l’operazione solemani Martire non vogliamo una guerra ma ci difenderemo il presidente americano Trump ha twittato fin qui tutto bene valutiamo le vittime danni abbiamo i militari più forti del mondo intanto nelle stesse ore a Tirano un Boeing 737 della Ucraina Airlines precipitato subito dopo il decollo a bordo c’erano 176 passeggeri nessuno è sopravvissuto le prime informazioni parlano di un problema tecnico La diplomazia Prova intanto ad arginare il conflitto in Libia a Bruxelles si è tenuta una riunione straordinaria dei ministri degli esteri di Italia Francia Germania e Gran ... Leggi la notizia su romadailynews

MediasetTgcom24 : Stasera al #TG4, condotto da Giuseppe Brindisi, tutte le ultime notizie dalla politica, esteri, cronaca e società.… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ??? #Trump: '#Soleimani progettava attacco a basi diplomatiche' ??? Iran: 'Preparate le bare'… -