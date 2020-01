Truffe documenti 2020: modifica data, come evitare problemi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Truffe documenti 2020: modifica data, come evitare problemi Abbreviare l’anno in corso nei documenti potrebbe essere molto rischioso: ecco perché “2020” dovrebbe essere riportato per intero. Classifica supermercati Altroconsumo 2020: dove si risparmia di più Truffe documenti 2020: meglio non abbreviare l’anno in corso Abbreviare “2020” in “20” quando si appone la data su un documento o comunque in un atto formale potrebbe essere molto rischioso. Basta fare un esempio per capire di cosa si sta parlando: potrebbe essere necessario scrivere su un documento la data del primo gennaio 2020, quasi istintivamente, questa verrebbe abbreviata in 01/01/20. Tuttavia, questa modalità di abbreviazione è facilmente oggetto di contraffazione: infatti, aggiungendo due cifre dopo l’indicazione abbreviata dell’anno “20”, in sostanza, si cambia del tutto la data del documento. Per capirsi: ... Leggi la notizia su termometropolitico

