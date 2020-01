Smog Roma: Pm10 oltre i limiti in tre centraline (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Torna l’allarme Smog anche a Roma, dopo diversi giorni di sforamenti al Nord. Ieri nella Capitale, secondo il rilevamento di Arpa Lazio, tre centraline hanno dato risultati oltre i limiti di tolleranza per il particolato Pm10, fissati a 50 microgrammi per metro cubo: si tratta di Cinecitta’ (58 microgrammi), Malagrotta (55) e soprattutto Tiburtina (ben 65 microgrammi). Di poco sotto al limite le centraline di Magna Grecia, Fermi, Bufalotta e Arenula.L'articolo Smog Roma: Pm10 oltre i limiti in tre centraline Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

