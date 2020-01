Paura per due ragazze: “Minacciate con una pistola e rapinate” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCasoria (Na) – Rapina a mano armata ai danni di due ragazze. E’ accaduto stamane all’alba in via Raffaele Galluccio a Casoria, nel Napoletano. Le due giovani si stavano salutando dopo un’uscita insieme quando, due persone a bordo di una Atos di colore blu, si sono avvicinate loro minacciandole con una pistola. “Si sono avvicinati alla nostra auto momentaneamente parcheggiata e ci hanno chiesto i portafogli”, scrive sui social una delle due vittime. “Le mie urla sono state disumane e continue, ma non mi ha sentito nessuno e purtroppo nessuna auto è passata in quel momento”. Le giovani non sono riuscite a memorizzare la targa dell’auto dei malviventi. “Dove siamo finiti? Non si può nemmeno più salutare un’amica sotto casa ed augurarle una serena notte?”. L'articolo Paura ... Leggi la notizia su anteprima24

adelphiedizioni : «Per un po’ mi sentii come all’interno di un sottomarino trasparente, un piccolo sottomarino che era sceso nelle pr… - matteosalvinimi : Se mi processeranno per aver difeso i confini, la sicurezza e l’onore del nostro Paese, sarà come se processassero… - Eurosport_IT : Grande paura per Darko Kovacevic ?? -