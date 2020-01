Novità riforma codice stradale: multe fino a 1700 euro per guida al telefono (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Camera si prepara ad esaminare la nuova riforma al codice della strada. Tra le Novità per la sicurezza stradale sono previste multe fino a 1700 euro per chi guida con il telefono, cinture di sicurezza per autobus scolastici e le strisce pedonali rialzate. Le ultime riforme al codice della strada all’interno del testo unificato … L'articolo Novità riforma codice stradale: multe fino a 1700 euro per guida al telefono proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

