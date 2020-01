Michele Cucuzza al Grande Fratello Vip: “Non volevo tornare in tv da ripescato, ora è una sfida” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Michele Cucuzza partecipa al Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale5 a partire dall'8 gennaio.. Il giornalista, da anni assente dalla tv, se non per qualche ospitata, ha rivelato le ragioni che l'hanno spinto ad accettare la proposta, affermando di essere particolarmente curioso di vedere come affronterà queste esperienza. Quella nella Casa sarà la sua prima esperienza in un reality show. Leggi la notizia su tv.fanpage

blogtivvu : Michele Cucuzza al Grande Fratello Vip 4: “una prova e una sfida” - jamesdaisies : RT @Iperborea_: Nomi ufficiali #GFVip: - Rita Rusic - Pago - Antonella Elia - Adriana Volpe - Michele Cucuzza - Antonio Zequila - Paola Di… - vandanaravip : RT @Iperborea_: Nomi ufficiali #GFVip: - Rita Rusic - Pago - Antonella Elia - Adriana Volpe - Michele Cucuzza - Antonio Zequila - Paola Di… -