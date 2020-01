Iran, il potenziale bellico: arsenale missilistico che può colpire a duemila chilometri, mezzi veloci via mare e oltre un milione di soldati (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cruise e missili balistici a corto raggio. L’attacco contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione è solo la prima dimostrazione di forza della Repubblica Islamica dell’Iran in risposta al raid statunitense che ha ucciso il generale a capo delle Forze Quds, Qassem Soleimani, ma Teheran ha a disposizione anche missili a medio raggio che possono colpire obiettivi oltre i 2mila chilometri dai confini del Paese, riuscendo a raggiungere obiettivi sensibili come Israele, Arabia Saudita, Turchia, Egitto e anche il sud-est dell’Europa. A questi si aggiungono le forze di terra e, soprattutto, le varie organizzazioni satellite che, insieme agli alleati regionali, compongono la cosiddetta Mezzaluna sciita che, negli anni, è entrata in possesso di parte dell’arsenale degli ayatollah. Truppe di terra: oltre 1 milione di soldati, a preoccupare sono ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

solo_alberto : benaltrista!1!) per la testa e la Cina - il vero potenziale villain della vicenda - ha tutti gli interessi a non me… - CanonBruteMove : Cosi come è #Trump, più che gli USA, ad aver colpito l’#Iran, giustamente ora l’Iran colpisce Trump, più che gli US… - danbertsamp : RT @Asiablog_it: +++ Le forze #USA hanno assassinato a #Baghdad il generale iraniano Qassem Soleimani, una delle figure chiave dell'#Iran,… -