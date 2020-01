Il Segreto anticipazioni 9 gennaio 2020: Raimundo sulle tracce del colpevole all'insaputa di Francisca (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 9 gennaio 2020 su Canale 5, Raimundo è deciso a mettere la parola fine a tutti gli attentati ma nasconde il suo piano a Francisca: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di giovedì 9 gennaio 2020 e le anticipazioni vedono Raimundo e Francisca ancora una volta agire parallelamente per raggiungere lo stesso fine. Raimundo infatti è deciso a smascherare il colpevole di tutti gli attentati che hanno colpito Puente Viejo per porre fine ai terribili fatti di sangue che hanno sconvolto la cittadina, così si reca nella capitale per trovare risposte ai suoi sospetti. Prima di partire, però, prega Mauricio di non obbedire agli ordini di Donna Francisca: anche lei, infatti, vuole chiudere quella partita ma è ancora convinta della colpevolezza di Severo e Carmelo, ... Leggi la notizia su movieplayer

