Il rapimento di Sarraj è una fake news

"Il premier libico Sarraj è rientrato con me a Tripoli, sta bene, non c'è stato alcun rapimento o arresto come scrivono alcuni. E' totalmente falso". In tarda serata, l'ambasciatore libico presso l'Ue Hafed Gaddur mette fine alla ridda di supposizioni dopo che sui social è rimbalzata la fake news su un presunto rapimento del premier del governo di Tripoli Fayez al Serraj, al suo ritorno in patria da Bruxelles.La falsa notizia è partita da un account twitter della 'M.Lna', sedicenti milizie di Haftar.Urgent militias have captured Al-Sarraj in Maitiga airport.#LNA#GNA#Libya— M.LNA (@LNA2019M) January 8, 2020Nel giro di poco tempo, la fake news ha fatto il giro dei media italiani. La smentita di Gaddur chiarisce che ad al Serraj non è successo nulla al suo arrivo a Tripoli dopo gli incontri avuti oggi

