Furgone fuori controllo investe due donne e una bimba: ricoverate in codice rosso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – Tre persone – due donne e una bambina – sono state investite in via Vicoforte, nella zona Casalotti di Roma. Erano le 13.30 circa quando un uomo italiano di 68 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del Furgone di cui era alla guida e ha investito una donna di nazionalita’ albanese di 67 anni, una di nazionalita’ moldava di 36 e una bambina di 4 anni. Le tre sono state trasportate in codice rosso al Gemelli. Il conducente del mezzo, invece, in codice giallo all’Aurelia Hospital, dove e’ stato sottoposto alle analisi sullo stato alcolemico e tossicologico. Sul posto sono intervenute pattuglie del XIII gruppo Aurelio della Polizia locale di Roma capitale, diretto da Massimo Fanelli. L'articolo Furgone fuori controllo investe due donne e una bimba: ricoverate in codice rosso proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

worriedmoon94 : -La musica inizia appena Edoardo le si avvicina. Lei è terrorizzata, come un cervo davanti ai fari del furgone che… - cinziadiorio : @damabianca78 Devo essere proprio al di fuori di ogni tentazione perché i corrieri che arrivano a casa non mi concu… - fabriziosbardel : Gallarate…Potrebbe essere un normale venerdì sera di inizio gennaio. Sembra, ma non lo è.Fuori la temperatura è già… -