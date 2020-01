Fermo. Il fuoco risparmia la madre e la sorellina, ma non lei (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una bambina di sette anni è morta in un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento in un’abitazione a Servigliano (Fermo). La furia del fuoco si è abbattuta in un appartamento di Servigliano (Fermo). Le fiamme hanno risparmiato la sorellina e la madre, ma si sono prese la vita di una bambina di … L'articolo Fermo. Il fuoco risparmia la madre e la sorellina, ma non lei proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

LaPresse_news : Fermo: a fuoco una casa, muore bimba di 7 anni - Ilconservator : RT @francecorte63: #StaseraItalia capanna è ancora fermo al 68 quando con le molotov metteva a ferro e a fuoco Milano..essere schifoso... - manu_etoile : RT @francecorte63: #StaseraItalia capanna è ancora fermo al 68 quando con le molotov metteva a ferro e a fuoco Milano..essere schifoso... -