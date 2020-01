Clima, col 2019 si chiude il decennio più caldo in Italia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Il 2019 chiude con un'anomalia di +0,96 sulle temperature. È il quarto anno più caldo di sempre, preceduto solo da 2015, 2015 e 2018 Con il 2019 si chiude il decennio più caldo del nostro Paese, da quando sono disponibili osservazioni per l'Italia. In più, come è avvenuto su scala globale, ognuno degli ultimi 4 decenni è risultato sempre più caldo del decennio precedente. Secondo quanto rilevato dal Cnr-Isac, l'Istituto di scienze dell'atmosfera e del Clima, il 2019 ha chiuso con un'anomalia di +0,96 gradi sopra la media, risultando il quarto anno più caldo in Italia dal 1800 ad oggi, preceduto dal 2014 e 2015, che avevano chiuso con +1 grado sopra la media, e dal 2018 (+1,17 gradi). Dal 1980 ad oggi, nel nostro Paese la temperatura è cresciuta mediamente di 0,45 gradi ogni decennio. Per l'Europa, l'anno appena concluso è stato quello più caldo mai ... Leggi la notizia su ilgiornale

milapersiste : @umanesimo Sul fatto che il capitalismo sia la fonte di ogni problema dell’umanità non c’è neanche da discutere. No… - VerdiVeneto : RT @HelpConsumatori: Clima, Italia rovente. Cnr: col 2019 si è chiuso il decennio più caldo di sempre - HelpConsumatori : Clima, Italia rovente. Cnr: col 2019 si è chiuso il decennio più caldo di sempre -