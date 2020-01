Calcio, i giocatori più cari del mondo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Cies Football Observatory ha aggiornato la classifica dei giocatori più cari del mondo. E le sorprese non mancano. Per stilare la lista, l’istituto di statistica si avvale di un algoritmo che incrocia ventuno dati, tra i quali l’età anagrafica, il ruolo, le presenze con il club di appartenenza, il livello economico della squadra e il campionato al quale partecipa, i risultati ottenuti e la durata del contratto in essere. Nasce così la golden-list dei giocatori più cari del pianeta che vede al primo posto Kylian Mbappé, attaccante francese di ventuno anni attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Valore: 265.2 milioni di euro. Paris Saint Germain v Amiens SC - French League 1Kylian MbappéSoccrates ImagesCon Mbappé, salgono sul podio due calciatori che militano in Premier League. Dietro al francese, infatti, c’è Raheem ... Leggi la notizia su gqitalia

