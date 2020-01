C Ronaldo è tornato esplodivo

C. Ronaldo è tornato esplo...divo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo qualche settimana di oscurità, in cui sembrava avesse le polveri bagnate, C. Ronaldo è tornato a far fuoco. L'Atalanta, frattanto, esita a smarcarsi dai recenti standard eccezionali, seguitando a sognare in grande... Erodoto un giorno proferì: “La fretta genera l'errore in ogni cosa”. Qual è il nesso con l'articolo che vi appropinquate a leggere? Lo capirete...strada facendo, anzi...strada leggendo. IN GINOCCHIO DA RE Dopo la sostituzione “subita”, non senza acuto (...) - Sport Leggi la notizia su feedproxy.google

sportli26181512 : Dal cambio polemico ai tre gol: la risalita di Ronaldo in 21 motivi: Dal cambio polemico ai tre gol: la risalita di… - MassaMeridione : RT @repubblica: Juventus, è tornato il miglior Ronaldo: ora Sarri può sorridere - Profilo3Marco : RT @repubblica: Juventus, è tornato il miglior Ronaldo: ora Sarri può sorridere [aggiornamento delle 13:08] -