Bruce Straley, ex di Naughty Dog, dice la sua riguardo la dissonanza ludonarrativa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La serie Uncharted è stata pluripremiata ed acclamata dalla critica, ma è stata spesso tacciata di "dissonanza ludonarrativa", ovvero quella situazione in cui il gameplay non necessariamente riesce ad essere sulla stessa linea della storia. Prendiamo ad esempio appunto Nathan Drake, un personaggio 'normale' che però lascia una scia di sangue dietro di sé. Per la maggior parte dei videogiocatori questo non è assolutamente un problema, ma per gli sviluppatori che intendono migliorare i giochi si tratta di un ostacolo che bisogna superare per creare esperienze più gratificanti senza usare per forza la violenza.Tra i sostenitori di questa linea c'è l'ex di Naughty Dog, Bruce Straley, che ha notato questo tipo di problema durante lo sviluppo di Uncharted 2."Nathan Drake è un uomo d'azione, ma la minaccia che affronta è da videogioco" ha dichiarato Straley in un'intervista. "Il suo principale ... Leggi la notizia su eurogamer

