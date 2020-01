Bright 2: David Ayer conferma che il sequel verrà realizzato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il regista David Ayer ha confermato che non è stato abbandonato il progetto di realizzare Bright 2, sequel del film Netflix. Bright 2 è ancora in fase di sviluppo e a confermarlo è il regista David Ayer che ha parlato del possibile sequel del film prodotto per Netflix. Il lungometraggio aveva come protagonisti Will Smith e Joel Edgerton e, durante la promozione del progetto, si era parlato più volte di un possibile sequel della storia. David Ayer ha ora rivelato a ComicBook: "Bright 2 è ancora in fase di sviluppo. Ci stiamo lavorando, quindi speriamo di poter iniziare lo sviluppo molto presto". Il filmmaker ha proseguito: "Si tratta di un'opportunità grandiosa per tutti noi per esplorare ulteriormente quel mondo. Penso che ... Leggi la notizia su movieplayer

