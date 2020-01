Bravo Amadeus che ti sei dimostrato intelligente, cambiando il tiro in corsa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ti chiamo mentre vado alla Pasolini. Me sto a fa la doccia. ...Che casino... non sono pronta. Primo incipit, scherzoso. Si dice che solo gli stupidi non cambino idea. Secondo incipit, quello serio, in apparenza. Si dice che solo gli stupidi non cambino idea, quindi. Intendendo con questo, lo dico per gli stupidi che si trovassero a leggere queste mie parole, che può capitare nella vita di farsi un'idea sbagliata su un qualche argomento, e riflettendoci, approfondendo, lasciandosi magari convincere da qualcuno che la sa più lunga di noi, o più semplicemente perché a un certo punto veniamo illuminati dalla luce, come Elwood e Jack Blues nel film di Landis, cambiamo idea. Ecco, nelle ultime settimane ho espresso in maniera piuttosto perentoria, faccio sempre così, è il mio stile, la mia cifra, profonde perplessità nei confronti dell'operato di Amadeus in veste di ... Leggi la notizia su optimaitalia

