"Alcune comparse di Tolo Tolo volevano partire. Ho svelato loro che illusione sia l'Europa" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Se mi chiami perché vuoi una faccia da immigrato davanti al supermercato che chiede elemosina, vai a cercare qualcun altro”. Quando un anno e mezzo fa Checco Zalone ha chiamato l’amico Mohamed Ba per chiedergli di partecipare al suo prossimo film, lui ha messo subito le cose in chiaro. È bastato poco per capire che il racconto sull’immigrazione del comico pugliese sarebbe stato differente, rovesciando la prospettiva. In Tolo Tolo, Mohamed Ba - attore teatrale, mediatore culturale, esperto in temi di immigrazione e di integrazione - interpreta il medico che soccorre il protagonista e gli dà una ricetta universale contro un virus che rende disumani. Al Corriere della sera racconta alcuni retroscena del film. In Marocco, le comparse erano ragazzi in attesa dell’occasione per andare in Europa. «Abbiamo vissuto il loro ... Leggi la notizia su huffingtonpost

