Adriano Celentano, il suo programma è il flop tv del 2019: numeri terrificanti che affossano Mediaset (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È passato poco più di un mese dalla fine di Adrian, il programma televisivo di Adriano Celentano che è costato a Mediaset una trentina di milioni per avere in cambio risultati terrificanti. Tanto che Italia Oggi premia il Molleggiato come flop del 2019: il suo Adrian venne cancellato da Canale5 dopo Leggi la notizia su liberoquotidiano

