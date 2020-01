Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 8 gennaio 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Su Rai 1 dalle 21.25 il film Heidi (Sui/Ger, 2015) di Alain Gsponer con Bruno Ganz, Anuk Steffen. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. Heidi, orfana, vive con il nonno e le sue capre: il suo migliore amico è il pastorello Peter. Tutto cambia quando la zia di Heidi, Dete, decide di portarla con sé a Francoforte. Qui Heidi farà compagnia a Klara, la figlia del ricco Signor Sesemann e imparerà a leggere e scrivere sotto la guida della severa signorina Rottenmeier. Ma la malinconia è tanta. Su Rai 2 la prima puntata de L'Amica Geniale, in replica. Alle 23.30 la prima puntata di Improvviserai, con Ale & Franz. Ma vediamo la prima serata. Napoli, anni 50: Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano e imparano a conoscersi. Ed è proprio in un pomeriggio di gioco, che nasce un'amicizia destinata a durare tutta la vita. Su ... Leggi la notizia su blogo

