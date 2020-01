Spagna, ok del Parlamento al secondo governo Sànchez con socialisti e Podemos. Via libera con l’astensione degli indipendentisti catalani (Di martedì 7 gennaio 2020) Il governo di centrosinistra formato da socialisti e Podemos ha ricevuto la fiducia del Congresso spagnolo. A favore del premier Pedro Sànchez Castejòn hanno votato 167 deputati. I contrari sono stati 165. Come previsto, l’esecutivo pur non avendo i 176 voti necessari per la maggioranza assoluta nel Parlamento di 350 seggi riuscirà a partire grazie all’accordo per l’astensione degli indipendentisti catalani di sinistra del partito Erc. Gli astenuti sono stati in effetti 18. La decisione conclude una crisi politica che in Spagna è andata avanti per mesi con due tornate elettorali anticipate. L’ultima è stata il 10 novembre, 4 mesi e mezzo dopo le Politiche che però non avevano prodotto una maggioranza parlamentare. L'articolo Spagna, ok del Parlamento al secondo governo Sànchez con socialisti e Podemos. Via libera con l’astensione degli indipendentisti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

