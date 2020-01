Smog Pistoia: vietato l’uso di stufe e caminetti (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Comune di Pistoia ha emanato un’ordinanza per tutelare la qualita’ dell’aria e contrastare l’attuale valore di Pm10 (polveri sottili). Il provvedimento, in vigore da domani, mercoledi’ 8 gennaio, fino a domenica 12 gennaio, ha lo scopo – si spiega – di ridurre la concentrazione media giornaliera di polveri sottili ed è stato adottato in conformità alle direttive della Regione Toscana. Nello specifico, l’ordinanza vieta l’utilizzo di legna nei camini aperti o nelle stufe tradizionali qualora nelle abitazioni siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento, con la deroga per le aree non metanizzate. Inoltre, la disposizione comunale invita a contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione e il controllo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

RoyLepore : #Smog: Pistoia, vietato uso stufe e caminetti Provvedimenti anche a Viareggio, Scandicci e Carmignano -