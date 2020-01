Sassuolo: Duncan fa il vertice alto nel 4231 di De Zerbi (Di martedì 7 gennaio 2020) In Genoa-Sassuolo, Duncan ha giocato alle spalle di Caputo. Ormai De Zerbi sta dando continuità al 4231 Dopo aver sperimentato tanto, De Zerbi sta dando continuità allo stesso assortimento tattico. Il Sassuolo gioca quasi sempre con il 4231, schierando un doppio mediano in mezzo. Contro il Genoa, Duncan ha agito da vertice alto alle spalle della punta. Si vede nella slide sopra. Quello del Sassuolo prende quasi le sembianze di un 4213, con Duncan dietro gli attaccanti. Il ghanese è il riferimento tra le linee, con Boga e Traore che invece agiscono molto larghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

ilPentasport : Mercato: a centrocampo Iachini vorrebbe Duncan ma il Sassuolo ha pretese alte. L'alternativa è Meitè del Torino: in… - leonardobeca : RT @NicoSchira: Ritorno di fiamma della #Fiorentina per Alfred #Duncan. In estate il #Sassuolo aveva fatto muro sparando alto (20 milioni):… - Fiorentina_ole : RT @NicoSchira: Ritorno di fiamma della #Fiorentina per Alfred #Duncan. In estate il #Sassuolo aveva fatto muro sparando alto (20 milioni):… -