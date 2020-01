Salvini: "Dalla Libia alle tasse è sempre colpa mia? Basta" (Di martedì 7 gennaio 2020) Matteo Salvini attacca l’ex alleato Luigi Di Maio, sulla crisi USA-Iran e la guerra in Libia, nonché il governo che dà sempre a lui "la colpa" di tutto. "Mi sembra evidente" - dice Salvini - che Di Maio non sia adeguato al ruolo che ricopre ma "non è colpa solo sua. Se il Milan faceva pena nel 2019 e ha fatto pena anche ieri è colpa della squadra, non di un giocatore. Manca l'idea di squadra, stanno lì per pensare come tirare a campare. È evidente che c'è una squadra raffazzonata che non funziona". Crisi USA-Iran, Conte: 'Missione UE per impedire la guerra' Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto pubblicamente sull'escalation della tensione in Medio Oriente In una intervista a Radio24 Salvini respinge le accuse del titolare della Farnesina: "Secondo quel genio di Di Maio sarei io che voglio ... Leggi la notizia su blogo

