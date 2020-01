Faro Antitrust su biglietti e abbonamenti di 9 club di A (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nove procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie A Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football club S.p.A., A.S. Roma … L'articolo Faro Antitrust su biglietti e abbonamenti di 9 club di A Leggi la notizia su calcioefinanza

IlMontanari : RT @MilanoFinanza: Faro Antitrust sulle clausole vessatorie di biglietti e abbonamenti di mezza Serie A - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Faro Antitrust su 9 club di A per le clausole contro i rimborsi di biglietti e abbon… - MilanoFinanza : Faro Antitrust sulle clausole vessatorie di biglietti e abbonamenti di mezza Serie A -