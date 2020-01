Ex Ilva, accolto ricorso dei commissari: l’Altoforno 2 non sarà spento (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso di Ilva. l’Altoforno 2 dello stabilimento di Taranto non rischia più lo spegnimento. Lo si apprende da fonti vicine alla gestione commissariale. È di 21 pagine la motivazione con cui il Tribunale del Riesame di Taranto ha accolto oggi il ricorso di Ilva in amministrazione straordinaria contro la mancata proroga all’uso dell’Altoforno 2 per gli ulteriori lavori di messa in sicurezza. No che era stato espresso dal giudice Francesco Maccagnano lo scorso 10 dicembre nonostante la Procura di Taranto il giorno prima avesse dato assenso alla proroga. Secondo fonti vicine alla difesa di Ilva in as, da parte del collegio del Riesame c’è stato un accoglimento pieno del ricorso e la proroga per i lavori di messa in sicurezza è sino ad un massimo di 14 mesi con tappe intermedie di 9 e 10 mesi. Ovvero i tempi stabiliti da Ilva per installare le sei ... Leggi la notizia su open.online

