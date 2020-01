Don Matteo 12, Maria Chiara Giannetta a Blogo: "Capitano Olivieri in crisi col pm Nardi" (VIDEO) (Di martedì 7 gennaio 2020) "Alla capitana succedono un sacco di cose, come al solito. Anche solo con il primo episodio si potrebbe scrivere un libro. Lei e il pm Marco Nardi vivono un momento di crisi, che poi si evolverà in tantissime novità". Maria Chiara Giannetta ai microfoni di Blogo non si sbilancia su quanto accadrà ad Anna Olivieri, il Capitano che interpreta anche nella 12esima stagione di Don Matteo, al via su Rai1 giovedì prossimo. L'attrice si limita ad anticipare che il rapporto con il personaggio interpretato da Maurizio Lastrico sarà caratterizzato da momenti complicati, ma fa intendere che gli sviluppi dovrebbero essere felici. Ancora più diplomatica la risposta alla domanda sulla possibilità che la dodicesima sia l'ultima stagione della fortunata serie di Rai1:Don Matteo 12, Maria Chiara Giannetta a Blogo: "Capitano Olivieri in crisi col pm Nardi" (VIDEO) pubblicato su ... Leggi la notizia su blogo

