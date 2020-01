Spagna: governo Sanchez bocciato dal parlamento, non raggiunge maggioranza assoluta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il leader socialista ha ottenuto solamente 166 voti, con 165 contrari e 18 astenuti. Il risultato era ampiamente atteso. Martedì 7 nuova votazione Leggi la notizia su firenzepost

petergomezblog : Autostrade, in Spagna da oggi sono diventati gratuiti 600 km. M5s: “Il governo Sanchez non ha rinnovato la concessi… - Capezzone : Su @atlanticomag Massimo Bassetti sulle prospettive (non buone) del nuovo governo in #Spagna - Diogene55 : @ElvioVDeMatteis @a_meluzzi @italiaanzitutto @chiossimanuela2 @Ilconservator @claudio_2022 @AdryWebber… -