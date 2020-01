Uomini e Donne, l’addio inaspettato di Teresa Langella (Di domenica 5 gennaio 2020) L’addio inaspettato di Teresa Nelle ultime ore Teresa Langella ha dichiarato che non sarà più presente sui social per dei motivi personali. Per il momento non ha rivelato il motivo della sua assenza, ma molti si chiedono se sarà temporanea o permanente. Si è limitata a dire in un recente post che deve dedicare del tempo a se stessa. Inoltre pare che debba affrontare una nuova avventura, dunque preferisce non avere delle distrazioni. Per i fan ha intenzione di sostenere a distanza il fidanzato Andrea Da Corso che parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. In realtà la coppia si assenterà dai social perché ha preso un aereo diretto verso le Maldive. Purtroppo sono iniziate male per via di una foto pubblicata da Teresa. ‘Ho rotto le palle io per prendere una business in un A380 per la prima volta’ L’addio inaspettato di Teresa, secondo i più ... Leggi la notizia su kontrokultura

TeresaBellanova : Stasera con #ItaliaViva Salento. Tante donne e uomini che vogliono una politica diversa, una politica che sappia co… - matteosalvinimi : Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato… - officialmaz : 480 milioni di animali arsi vivi. 480 milioni! Almeno 18 tra uomini e donne morti. Abitazioni evacuate, incenerite.… -