Tutto pronto per il CES di Las Vegas, in mostra i trend tecnologici del 2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) pronto ad aprire i battenti (il 7 gennaio) il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la fiera annuale dell’elettronica di consumo: in mostra i trend tecnologici del 2020 dell’anno dagli elettrodomestici “smart” alle auto autonome, passando per televisori futuristici e persino sex toys, nella categoria salute e benessere. Oltre 4.500 espositori presenteranno 20mila nuovi prodotti ai 170mila partecipanti attesi alla kermesse. Tra i partecipanti anche Apple, con manager pronti a parlare di privacy ma anche di domotica in alcune delle 300 conferenze in programma. Grande protagonista sarà l’intelligenza artificiale e i dispositivi connessi alle reti 5G, che sfruttano la realtà virtuale o quella aumentata, le smart cities, sport, robotica e numerosi gadget portati da 1.200 startup di 45 Paesi. Spazio alle TV di Samsung, LG, Sony, con pannelli sempre ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

