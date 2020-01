Meteo, Toscana: pericolo ghiaccio sulle strade nella notte fra 5 e 6 gennaio (Di domenica 5 gennaio 2020) Interessato al fenomeno quasi tutto l'arco orientale, dalla Garfagnana al bacino interno del Fiora e dell'Albegna, passando per Mugello, Romagna Toscana e bacino del Reno, Casentino e Valdarno superiore, Valtiberina e Valdichiana. Le province interessate sono Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pistoia, Prato e Siena Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Meteo, Toscana: pericolo ghiaccio sulle strade nella notte fra 5 e 6 gennaio - AntoGiuntoli : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: domenica di bel tempo sulla Toscana con banchi di nebbia che sono attesi in lenta dissoluzione in mattina… - meteo_toscana : PIU' FREDDO VERSO L'ITALIA, VEDIAMONE LA PORTATA IN TOSCANA -