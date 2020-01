La targa per Piergiorgio Welby distrutta a Roma (Di domenica 5 gennaio 2020) E’ stata distrutta la targa a Piergiorgio Welby a Roma; la toponomastica si trovava nei giardini intitolati all’attivista per il riconoscimento legale del diritto al rifiuto dell’accanimento terapeutico e il diritto all’eutanasia. A darne notizia è Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). La targa di marmo bianco si trovava nei giardini di Piazza Don Bosco. La targa per Piergiorgio Welby distrutta a Roma “La migliore risposta a questo vile atto vandalico è rimettere la targa al suo posto in tempo reale. Quello che è accaduto è un campanello d’allarme sull’emergenza sicurezza nella Capitale, che troppe volte sfugge di mano. Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano a risalire in breve tempo ai responsabili. Nessuno può dimenticare l’incredibile tenacia di Welby e non sarà un simile vergogna ad infangarne ... Leggi la notizia su nextquotidiano

