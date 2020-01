Joker: “La scena più importante del film è stata tagliata”, dice Joaquin Phoenix (Di domenica 5 gennaio 2020) Stando a Joaquin Phoenix, la scena più importante di Joker è stata tagliata dal montaggio finale del film di Todd Phillips. Stando a Joaquin Phoenix, la scena più importante di Joker è stata tagliata dal montaggio finale. Lo ha svelato durante il Palm Springs International film Festival, dove lui e il regista Todd Phillips hanno ritirato dei premi speciali il 2 gennaio. Questo ciò che Phoenix ha detto durante il suo discorso, spiegando che ci è voluto un po' per trovare il personaggio all'inizio delle riprese: "Todd mi incoraggiava a fallire, cosa che ho fatto ripetutamente. Dopo alcune settimane di riprese credo che sia divenuto insostenibile per lui, e stavamo girando una scena, era il quarto ciak, e io gli dissi ... Leggi la notizia su movieplayer

