I Gallavich distruggono i fan di Shameless: ultimo giro sulla giostra e scia di polemiche (Di domenica 5 gennaio 2020) Ancora una volta sono i Gallavich i protagonisti di Shameless e l'episodio che andrà in onda questa sera negli Usa. I fortunati abbonati Showtime hanno già visto O Captain, My Captain e in rete oggi la serie è finita subito in trend topic proprio per via di quello che è successo tra Ian e Mickey. Sicuramente questi ultimi episodi saranno una corsa verso quello che potrebbe essere il loro finale, se sarà lieto lo scopriremo solo strada facendo visto che, al momento, ai fan della coppia tocca soffrire. Uno è ancora convinto di non meritare questo amore, l'altro che forse quello che c'è tra loro non si sufficiente per un balzo in avanti, fatto sta che l'ultimo giro di giostra sta portando allo stremo il pubblico. Gli sceneggiatori sono davvero in grado di mettere insieme i momenti clou dei Gallavich e dare quello che è giusto a questa relazione o si appenderanno a questo amore per ... Leggi la notizia su optimaitalia

