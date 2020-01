Final Fantasy 7: remake e originale a confronto, la grafica su PS4 è pura magia (Di domenica 5 gennaio 2020) Il prossimo 3 marzo, Final Fantasy 7 tornerà ad affascinare fan vecchi e nuovi su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Se sul finire degli anni '90 l'avventura di Cloud Strife illuminò la prima console dell'ormai grande famiglia Sony con un gioco di ruolo di stampo orientale ritenuto ancora oggi uno dei più belli della storia, più di venti anni dopo Square Enix proverà a bissare sulle piattaforme di ultima generazione. Con un primo episodio in esclusiva temporale di un anno che vuole sì migliorare ogni aspetto dell'originale, ma anche non tradire la sua gloriosa tradizione. Spazio allora ad un comparto tecnico incredibile, che sa regalare a tutti i videogiocatori appassionati della saga ruolistica nipponica una resa dei personaggi principali, dei comprimari e dei villain davvero stupefacente. Il team capitanato dal game director Tetsuya Nomura pare aver ascoltato i feedback degli ... Leggi la notizia su optimaitalia

