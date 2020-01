Milano: due arresti per furto aggravato in Centrale (Di sabato 4 gennaio 2020) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Gli agenti della polfer di Milano Centrale, ieri mattina, hanno arrestato un cittadino algerino di 21 anni e un marocchino di 28 anni, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.Gli agenti, impiegati nel servizio anti borseggio, hanno notato i due stranieri aggirarsi con fare sospetto tra i viaggiatori. I due hanno seguito una coppia che si stava recando all’interno di un bar: a quel punto, mentre uno di loro faceva da palo fuori, l’altro ha preso lo zaino del ragazzo per poi darsi alla fuga insieme al complice. L’azione è stata seguita dagli agenti, che li hanno raggiunti vicino a un bus della stazione. Bloccati, sono stati arrestati e hanno restituito lo zaino poi consegnato alla vittima, ignara di tutto.L'articolo Milano: due arresti per furto aggravato in Centrale CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

