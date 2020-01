Biscardi: ”Napoli, prossima estate decisiva, De Laurentiis dovrà gettare la maschera” (Di sabato 4 gennaio 2020) Biscardi: la prossima sarà un’estate decisiva, De Laurentiis dovrà gettare la maschera e far vedere se vuol fare una squadra competitiva o meno Maurizio Biscardi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Il giornalista, tra l’altro, ha parlato anche del Napoli e di De Laurentiis. Queste le sue parole: SU KULUSEVSKI “Quella della Juventus non è stata un’azione di disturbo ai danni dell’Inter, ma un’azione di acquisto. Ha fatto i suoi conti ed ha messo a segno il colpo”. SU VIDAL “E’ l’obiettivo principale dell’Inter nonostante in questo momento si parli molto di Eriksen. Ai nerazzurri serve un incursore di centrocampo, ma bisogna convincere il Barcellona”. SULLA RETROMARCIA DELL’IFAB SUI FUORIGIOCO MILLIMETRICI “Il rimedio che è stato ... Leggi la notizia su forzazzurri

