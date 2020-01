Incendi in Australia: evacuate via mare centinaia di persone intrappolate, decine di dispersi (Di venerdì 3 gennaio 2020) In corso l’evacuazione via mare di centinaia di persone intrappolate a Mallacoota (Victoria), città del sudest circondata dalle fiamme: una nave da sbarco della Marina dell’HMAS Choules ha gettato l’ancora in porto, soccorrendo gli abitanti che erano bloccati sulla battigia dalla vigilia di Capodanno. Gli aerei militari hanno anche lavorato con squadre di emergenza per portare aiuti in aree isolate. Almeno 20 persone sono morte, dozzine sono disperse e centinaia di case sono state distrutte, in una emergenza Incendi in atto da mesi e che ha devastato un’area circa il doppio del Belgio. La situazione meteo complicherà ulteriormente la situazione: le temperature dovrebbero salire nuovamente sopra i 40°C domani, mentre lo stato di emergenza è in vigore in gran parte del sudest dell’Australia. Migliaia di residenti e turisti hanno accolto gli inviti di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

