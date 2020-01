Dico no ai rigassificatori (Di venerdì 3 gennaio 2020) In questo periodo di fallimenti dei COP, l'ultimo il numero 25 tenutosi a Madrid, ripropongo qualcosa non pubblicato da Agoravox. . 17-01-2007 Dagli anni ‘70 gli incidenti legati alla lavorazione del gas hanno causato più di tremila vittime Resistono i pregiudizi sul nucleare ma il gas è molto più pericoloso di Renzo Riva A Trieste il 12 gennaio presso la Stazione marittima, si è aperta una tavola rotonda promossa dalla locale sezione di “Italia dei valori” sulla “Sicurezza degli (...) - Tribuna Libera / Energia, Europa, No logo Leggi la notizia su feedproxy.google

Dico rigassificatori Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dico rigassificatori