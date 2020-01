The Witcher: la versione remix di Toss a Coin to your Witcher conquista la rete (Di giovedì 2 gennaio 2020) La serie The Witcher ha creato un tormentone musicale e Toss a Coin to your Witcher ha ora anche un remix. The Witcher ha conquistato i suoi spettatori anche con la canzone Toss a Coin to your Witcher che ora ha persino un remix apprezzato persino da chi si occupa del profilo Twitter ufficiale della serie. Il brano che celebra le avventure di Geralt è diventato quasi un vero e proprio tormentone e un produttore musicale, che su Twitter utilizza l'username kyle reclaim, ne ha condiviso una nuova versione molto apprezzata. Un tweet aveva rivelato una breve anteprima del remix di Toss a Coin to your Witcher e la pagina ufficiale dello show aveva scritto online: "Un bardo riconosce il talento quando ... Leggi la notizia su movieplayer

