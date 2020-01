“Si sposano!”. Uomini e Donne, 4 matrimoni in arrivo. E Maria non sta più nella pelle (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alla faccia di tanti, alla faccia di chi pensa che Uomini e Donne sia un programmo telefonato con una story telling già scritta. Maria De Filippi, è sicuro, dal caldo della sua poltrona starà sorridendo. Il motivo è presto detto: 4 coppie saliranno i gradini verso l’altare. E non sono nomi qualunque. I primi sono Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che diventeranno marito e moglie breve. Coppia affiatata e solida, doveva sposarsi già nel 2019, dopo la proposta di matrimonio avvenuta all’Isola dei Famosi. La Perrotta aveva addirittura scelto già la data – il 7 giugno – ma la gravidanza inattesa ha stravolto tutti i piani. Il piccolo Domenico è nato il 25 luglio e il grande evento è stato così rimandato. “Non vedo l’ora di sposare Rosa, ancora non siamo riusciti a fissare la data. Per adesso il nostro cucciolo ha la priorità assoluta, ma non escludiamo che il 2020 possa portarci questa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

almaedizioni : In questo video su - alpinoalmare : @SeaMaryStar Ci sono pure dei pazzi che si sposano 2 volte... - Vitotedesco4 : Un mio amico incontra un conoscente e gli comunica che si è sposato L'altro gli fa contro chi? Morale: tutti si spo… -