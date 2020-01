Salto con gli sci e combinata nordica. Le gare della Val di Fiemme spostate su Normal Hill! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nella giornata odierna è giunta notizia di un significativo cambio di programma relativo alle competizioni previste in Val di Fiemme dal 10 al 12 gennaio. Nel prossimo fine settimana, infatti, il comprensorio trentino ospiterà in contemporanea sia la Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile, che quella di combinata nordica. Tutte le gare (due di Salto e tre di combinata, compresa una team sprint) avrebbero dovuto svolgersi su trampolino grande. Tuttavia, la federazione internazionale ha deciso di spostarle sul limitrofo trampolino piccolo a causa di non meglio specificate “ragioni tecniche”. Secondo fonti altamente qualificate, tali ragioni tecniche andrebbero ricercate nel fatto che sull’impianto di Predazzo si sono verificati seri problemi legati alla produzione neve, causati delle elevate temperature degli ultimi giorni. Inoltre, il fatto che in Val di Fiemme si utilizzino ... Leggi la notizia su oasport

