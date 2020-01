Monopattini elettrici dal 2020 assumono status di veicoli (Di giovedì 2 gennaio 2020) Grande novità sulle strade italiane. I diffusissimi Monopattini elettrici, dal primo Gennaio 2020, possono circolare per tutte le vie delle città del nostro Paese. Equiparati alle biciclette, i Monopattini assumono infatti lo status di veicoli all’interno del codice stradale. Sono in molti i comuni che hanno voluto questa equiparazione per poter decongestionare il traffico e per mettere un po’ di ordine tra le numerose norme che in passato avevano portato a multe clamorose. A Brescia, nei mesi scorsi, una persona prese 5mila euro per il non rispetto delle norme di sicurezza. Tali mezzi però devono rispettare alcuni parametri: non devono superare i 20 km/h, devono avere luci posteriori e anteriori e non devono avere una potenza superiore ai 500 watt. Monopattini elettrici Inoltre, per usare il monopattino non è necessaria la patente, non servirebbe l’assicurazione e ... Leggi la notizia su notizie

