Meningite batterica, a Sassari muore una ragazza di 14 anni la sera di Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una ragazza di 14 anni è morta la sera di Capodanno a Sassari per una meningoencefalite batterica, non da meningococco. Non essendo una forma di Meningite riconducibile ad un virus non è contagiosa, perciò le autorità sanitarie non hanno attivato i protocolli di profilassi. La ragazza è stata portata all’ospedale civile della città il 29 dicembre, quando era già grave: le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso. Stretto il riserbo attorno ai familiari. La notte precedente, il 31 dicembre, era morta a Genova una donna di 36 anni, per una sospetta sepsi-Meningite da meningococco. Il decesso è avvenuto al Policlinico San Martino di Genova, poco prima della mezzanotte. In questo caso ai parenti è stata somministrata profilassi antibiotica. L’ospedale ha avviato tutti gli accertamenti clinico microbiologici per confermare la diagnosi. L'articolo Meningite ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

