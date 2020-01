Le previsioni meteo di venerdì 3 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le previsioni meteo di venerdì 3 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nuvole sulla Toscana, sull’Umbria e sul Lazio. Al Sud ampi soleggiamenti. Le previsioni meteo di venerdì 3 gennaio – Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni italiane con possibili addensamenti al Centro ma senza fenomeni di rilievo. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nebbia sulla Val Padana Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, possibili banchi di nebbia sulla Val Padana e addensamenti sulla Liguria. Le temperature faranno registrare un aumento con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Nuvole sulla Toscana, sull’Umbria e sul Lazio Addensamenti compatti su Toscana, Umbria e Lazio con possibili isolati piovaschi. Le temperature faranno registrare un aumento con la massime che ... Leggi la notizia su newsmondo

