Grande Fratello Vip: svelato il nono concorrente, ecco il cast fino ad oggi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Aristide Malnati è un altro concorrente del Grande Fratello Vip. ecco chi sono gli inquilini della Casa più spiata d’Italia rivelati fino ad oggi. Grande Fratello Vip: un altro concorrente ufficiale è Aristide Malnati La pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha aspettato l’inizio del nuovo anno per annunciare un altro concorrente ufficiale che tra pochi giorni varcherà la porta rossa della Casa di Cinecittà. Si tratta di Aristide Malnati che, nel video del post di Instagram, ha detto che ha passato gran parte della sua vita nelle piramidi egiziane e decifrare papiri trovati accanto alle mummie. Tuttavia, “guarda com’è strana la vita”, ora è un concorrente ufficiale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Che cosa ne pensate? (Continua dopo il post) Alcuni commenti sotto il post non sono stati molto carini. Alcuni utenti si sono lasciati andare a ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Bene, ora possiamo passare al vero Natale: C’è Posta Per Te Grande Fratello Vip Live - Non è la d’Urso La Pupa e i… - GrandeFratello : L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... ??#GFVIP - EUROMERDA : @BorgonzoniPres @geokawa Loro non vogliono il grande fratello, ma il grande tormento, per quelli che vi abitano. Sinistroidi maledetti. -