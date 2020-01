Samsung Galaxy A40 e A50 iniziano ad assaggiare Android 10 e One UI 2.0 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Samsung sta iniziando a testare i firmware basati su Android 10 e One UI 2.0 per Samsung Galaxy A40 e Galaxy A50: ecco dove sono partiti i test e quando dovrebbe arrivare l'aggiornamento in Italia. L'articolo Samsung Galaxy A40 e A50 iniziano ad assaggiare Android 10 e One UI 2.0 proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

