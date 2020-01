I giochi PlayStation Plus di gennaio sono stati svelati in anticipo da un leak? (Di mercoledì 1 gennaio 2020) In anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia, i canali ufficiali di Sony Germania, Austria e Svizzera hanno svelato i giochi gratuiti che gli abbonati a Playstation Plus potranno scaricare senza costi aggiuntivi durante il mese di gennaio 2020.Per il primo mese del 2020 la compagnia sembra focalizzata ad offrire a tutti gli abbonati Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator per quanto riguarda l'attuale console, Playstation 4. Attualmente possiamo solo ipotizzare che siano questi due i titoli in arrivo: probabilmente ci toccherà infatti aspettare le 17:30 di oggi prima di sapere con esattezza se il leak risulta essere vero.I due nuovi giochi entreranno a far parte della Instant Game Collection a partire dalla tarda mattinata di martedì 7 gennaio. Il giorno prima, tuttavia, i giochi gratuiti Playstation Plus di dicembre 2019 saranno rimossi, quindi se ancora non ... Leggi la notizia su eurogamer

